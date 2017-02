Čechom zadržaným v Turecku hrozí až 15 rokov väzenia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara/Praha 8. februára (TASR) - Prokuratúra v tureckom Širnaku oznámila, že pre zadržaných Čechov Markétu Všelichovú a Miroslava Farkaša bude požadovať trest v rozmedzí sedem a pol až 15 rokov väzenia na základe obvinení z členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii. Napísal to dnes český spravodajský portál Novinky.cz.Obvinenia, ktoré vzniesol prokurátor v stredu, prijal vrchný trestný súd v Širnaku.Česi pomáhali sýrskym kurdským Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré v boji proti skupine Islamský štát (IS) podporujú aj Američania. Ankara považuje YPG za teroristickú skupinu.Dvojicu Čechov zadržali vlani 13. novembra pri pokuse prejsť irackú hranicu. Turecká polícia uviedla, že na pamäťových kartách mali "piesne a pochody ospevujúce teroristov z YPG a ich fotografie".Žaloba podľa tureckého provládneho denníka Daily Sabah zdôrazňuje, že obaja zadržaní už skôr niekoľkokrát navštívili tábory "teroristov v Turecku". Zmieňuje sa tiež o tom, že obaja Česi obvinenia vznesené proti nim odmietli.České ministerstvo zahraničných vecí nemá informácie, podľa ktorých by konanie oboch Čechov bolo podľa českého práva trestné, dodal server Novinky.cz.