Čechov by na hokejových MS mali posilniť tieto dve hviezdne mená z NHL

Vľavo Radko Gudas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. apríla (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu by mohli posilniť obranca Radko Gudas z Philadelphie Flyers a útočník Pavel Zacha z New Jersey Devils. Generálny manažér výberu Jiří Fischer ešte musí počkať, ako dopadnú ich výstupné prehliadky v kluboch NHL, s oboma hráčmi však Česi počítajú pre májové MS v Dánsku.informoval portál idnes.cz.Gudas prejavil obrovský záujem reprezentovať po tom, ako jeho tím vypadol v 1. kole play off NHL s Pittsburghom Penguins. V podobnej situácii je aj Zacha z New Jersey Devils.dodal Fischer.