Čechov posilní center Vladimír Sobotka

Český hokejový útočník Vladimír Sobotka.

Paríž 10. mája (TASR) - Českú reprezentáciu na hokejových MS v Paríži posilní útočník Vladimír Sobotka. K tímu by sa podľa informácie portálu idnes.cz mal pripojiť v priebehu piatka.Dvadsaťdeväťročný center už skôr avizoval, že v prípade vypadnutia St. Louis v play off NHL príde na šampionát. "" napokon nestačili v semifinálovej sérii Západnej konferencie na Nashville. Sobotka v klube bez problémov prešiel lekárskou prehliadkou, musel si však počkať, či si ho tréner Josef Jandač vyberie.Čechom patrí v tabuľke B-skupiny 5. miesto so ziskom piatich bodov. Vo štvrtok ich čaká súboj so šesťbodovým Nórskom.