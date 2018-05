CEFC Europe by sa tento týždeň mohla vrátiť späť Číňanom

Na snímke Jaroslav Tvrdík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 24. mája (TASR) - Spoločnosť CEFC Europe by sa nakoniec mohla vrátiť pod kontrolu Číňanov. Rokovania o podmienkach kľúčovej transakcie smerujú k dohode. Slovensko-česká finančná skupina J&T, ktorá minulý týždeň pražskú pobočku CEFC ovládla pre obavy z nevrátenia pôžičky rádovo v miliardách korún, však zostáva opatrná. Uviedli to české Hospodářské noviny (HN) s odvolaním sa na vyjadrenia vysoko postavených zdrojov HN z oboch strán sporu.Oficiálne uvedené firmy nechcú vývoj rokovaní komentovať. Stále tak nie je isté, či sa splní plán, podľa ktorého by dlhy za CEFC Europe zaplatila čínska štátna skupina CITIC Group a následne by J&T odovzdala kontrolu nad firmou späť Číňanom, respektíve ich českým manažérom na čele s Jaroslavom Tvrdíkom.J&T prevzala kontrolu nad CEFC Europe po tom, ako sa čínska materská spoločnosť CEFC začala prepadať do stále väčších problémov. Vo februári vyšlo najavo, že šéfa celého holdingu začali vyšetrovať čínske úrady. Nasledovali správy o vysokom dlhu CEFC. Problémy jej pražskej pobočky mal vyriešiť CITIC tým, že získa 49 % v CEFC Europe.Signály, že sa J&T a CITIC nakoniec dohodnú na zaplatení dlhu a majetkové pomery sa vrátia do pôvodného stavu, prichádzajú hlavne z CEFC Europe.povedal HN vysoko postavený zdroj z CEFC Europe, ktorý je oboznámený s priebehom rokovania medzi CITIC a J&T.Zblíženie v rozhovoroch naznačil aj Tvrdík, jeden z odvolaných členov predstavenstva CEFC Europe, ktoré J&T minulý týždeň nahradila vlastnými ľuďmi. Tvrdík v noci na stredu (23.5.) zverejnil na svojom twitterovom profile fotografiu, na ktorej sa usmieva spoločne so zakladateľom J&T Patrikom Tkáčom a spoločníkom tejto skupiny Dušanom Palcrom.napísal Tvrdík k snímke.J&T však hodnotí doterajšie rokovania zdržanlivejšie. Zdroje z investičnej skupiny potvrdzujú, že obe strany sa priblížili k dohode, ale zdôrazňujú, že J&T sa v súčasnej situácii nemusí ponáhľať. Sú to Číňania, ktorým záleží na tom, aby získali späť kontrolu nad svojimi investíciami. Súčasne platí, že J&T o urovnanie sporu stojí a verí, že je dosiahnuteľný. Inak by už mohla začať rozpredávať aktíva CEFC Europe, ktoré drží ako zálohu.Podľa dostupných informácií J&T tento rok poskytla CEFC takmer pol miliardy eur. Časť úveru bola určená na nákup podielu v ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť. Z nákupu zišlo, peniaze sa ale J&T nevrátili a vzniklo podozrenie, že ich Tvrdík a spol. použili na iný účel. To znamenalo porušenie úverovej zmluvy. Medzitým sa v médiách objavili správy o ďalších problémoch CEFC.Minulý štvrtok (17.5.) využila J&T záložnú zmluvu a prevzala riadenie CEFC Europe. Do vedenia dosadila Palcra a slovenského advokáta Petra Kubíka. Podľa výpisu z obchodného registra potom J&T vstúpila aj do dcérskych firiem CEFC Europe. Prevažne do tých, ktorým patria cenné nehnuteľnosti, ako kancelársky projekt Florentinum, hotel Mandarin Oriental, budova bývalej Živnobanky v ulici Na Příkopě či do fondu Tradičná čínska medicína. Palcr sa tiež vymenoval za člena predstavenstva strojární ŽĎAS aj spoločnosti Štadión Eden. Tá prevádzkuje rovnomenný štadión futbalového klubu Slavia.Jedným z dôvodov, prečo je J&T zdržanlivá, je pokles dôvery jej šéfov k Tvrdíkovi. Po ovládnutí CEFC Europe sa medzi Tvrdíkom a Tkáčom spustila krátka slovná prestrelka na sociálnej sieti Twitter.napísal Tkáč na adresu exministra, ktorý predtým uviedol, že J&T bezdôvodne odmieta prijať peniaze od CITIC. Špičky investičnej skupiny údajne zaskočili aj ďalšie Tvrdíkove vyhlásenia, v ktorých si bývalý český minister obrany podľa nich vymýšľal - napríklad o splatnosti pôžičky v piatok (18.5.) minulý týždeň alebo o poskytnutí bankovej garancie od CITIC.Práve Tvrdík, ktorý sa doteraz opieral aj o priazeň českého prezidenta Miloša Zemana, stál pred rokmi na začiatku spolupráce medzi J&T a CEFC.uviedol Tkáč v roku 2015 pre časopis Forbes.Súčasťou plánu bolo, že čínska spoločnosť získa polovicu vo finančnej časti J&T, ktorá zahŕňa českú J&T Banku alebo slovenskú Poštovú banku. Zvýšenie podielu CEFC ale zablokovala Česká národná banka a čínska firma následne sama stiahla príslušnú žiadosť.