Cehlárik odštartuje sezónu na farme v Providence

Boston 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik odštartuje nasledujúcu sezónu na farme Bostonu Bruins v nižšej zámorskej súťaži AHL Providence Bruins.Vedenie klubu o tom informovalo na svojej oficiálnej stránke s tým, že z prvého tímu sa na farmu sťahujú aj kanadský center Danton Heinen a švédsky útočník Jakob Forsbacka Karlsson.Cehlárik si v závere uplynulej sezóny poranil rameno a v máji absolvoval operáciu, pre ktorú vynechal MS. Na ľade sa objavil až začiatkom augusta, keď trénoval s hráčmi Žiliny, následne sa pridal do kempu Bostonu. Do plnej záťaže sa však dostal až pred pár dňami.Boston si vybral dvadsaťdvaročného krídelníka v 3. kole draftu v roku 2013 z celkového 90. miesta. Slovenský reprezentant odštartoval aj uplynulú sezónu na farme v Providence a v 51 dueloch nazbieral 39 bodov (20+19). Svojimi výkonmi si vypýtal miesto v prvom tíme a tak vo februári debutoval v NHL. V nej odohral dokopy 11 stretnutí a zaznamenal dve asistencie.Kariéru odštartoval v rodnej Žiline, odkiaľ už ako šestnásťročný zamieril do juniorských výberov švédskej Luley. Tam sa onedlho presadil aj do prvého tímu. Slovensko reprezentoval vo výberoch do 17, 18 i 20 rokov a v sezóne 2015/16 si zahral na seniorských MS, v Petrohrade strelil v piatich dueloch jeden gól.