Cehlárik už trénoval s Bostonom, jeho návrat do zostavy sa blíži

Peter Cehlárik.

Boston 28. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik sa v stredu prvýkrát po zranení kolena zapojil do tréningu tímu NHL Boston Bruins. Jeho návrat do zápasového kolotoča sa podľa trénera Bruins Brucea Cassidyho blíži.Cehlárik nehrá od 25. novembra, keď pre zranenie kolena nedohral zápas s Pittsburghom Penguinspovedal kouč Bostonu pre bostonherald.com.Bronzový medailista z juniorských MS 2015, ktorý reprezentoval Slovensko aj v drese A-tímu na MS 2016, nastúpil v tejto sezóne za Boston v piatich zápasoch NHL, v ktorých získal dva body (1+1). Do tréningu sa okrem neho zapojili aj ďalší zranení hráči, obranca Adam McQuaid a útočník David Krejčí.