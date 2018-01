Celeste Buckingham označili Američania za európsku popovú princeznú

Na snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš Na snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. januára (TASR) - V závere minulého roka vydala speváčka Celeste Buckingham na Slovensku a v Českej republike nový, v poradí piaty štúdiový album Bare, sprevádzaný singlom Go Away. Nahrávka z produkcie slovenského štúdia LittleBeat prekvapila odbornú verejnosť i fanúšikov odvážnym, progresívnym zvukom a pozitívne recenzie na seba nenechali dlho čakať.„Tvorbu Celeste Buckingham nemožno hodnotiť len v rámci lokálnych pomerov, na slovenskej hudobnej scéne je samostatnou kategóriou. Jej hudba je vývozným artiklom, ktorý sa nestratí ani na atraktívnom, no tvrdou konkurenciou nabitom americkom trhu. Za oceánom postupne naberá kontakty a skúsenosti, jej skutočné hudobné zázemie však naďalej zostáva na Slovensku - v bratislavskom štúdiu LittleBeat, s ktorým spolupracuje od začiatku kariéry a v ktorom vznikol aj jej prvý veľký hit Run Run Run,“ napísal o albume Bare v závere roka 2017 slovenský portál Hudba.sk.Ako Celeste prezrádza, zatiaľ čo na Slovensku je záver roka už tradične termínom vydávania nových albumov i singlov, v USA to nie je ideálny dátum na vydanie novej platne, najmä, ak umelec nie je celosvetovo známou hviezdou niektorého z hlavných hudobných vydavateľstiev. Oficiálne vydanie albumu Bare i singla Go Away v USA sa preto rozhodla odložiť na polovicu januára. Album vyšiel pred týždňom a už zbiera v zámorí prvé veľmi pozitívne recenzie v tamojších médiách, hudobnom priemysle aj od fanúšikov. Jeden z aktuálnych článkov označuje slovenskú speváčku ako „európsku popovú princeznú“ a v recenzii albumu vyzdvihuje Celestin rap, ktorého kvalitu prirovnáva k Eminemovi: „Intoxicated je temná, vážna skladba a možno je to odvážne tvrdenie, ale v slohách mám chvíľkami pocit, akoby som počula Eminema a taký pocit veľa ľudí na svete vyvolať nedokáže. Len Celeste a, hm, no... Eminem.“Ďalší aktuálny článok vyšiel v jednom z najznámejších celosvetovo úspešných amerických celebritných portálov Buzzfeed.com. Obľúbený americký web sa pozrel zblízka nielen na Celestinu hudbu, ale aj jej životný štýl a schopnosti. Pod titulkom „Z Cosmopolitanu do Forbes: Celeste Buckingham si udržiava dobrú rovnováhu” chváli slovenskú speváčku za udržiavanie rovnováhy medzi hudobnou kariérou, filantropickými aktivitami a úspešným vystupovaním na verejnosti, čo sa nedávno odrazilo na titulnej stránke magazínu Forbes v známej rubrike 30 pod 30. V roku 2016 dostal vrelé prijatie na americkom hudobnom trhu Celestin singel Crushin' My Fairytale, ktorý sa dostal do hitparády Billboard Mainstream TOP 40.TASR informovala Adriana Čahojová, PR manažérka agentúry Soul For Show.