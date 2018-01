Celeste Buckingham si šaty na Ples v opere 2018 kúpila náhodne, chystá sa učiť deti v škôlkach

BRATISLAVA 14. januára – Speváčka Celeste Buckingham sa na Plese v opere cítila ako hostka podľa vlastných slov trochu neisto. „Z účasti na plese som sa veľmi tešila, no na druhej strane som bola aj trochu nervózna, lebo som sa ocitla práve na tej druhej strane. Ja som zvyknutá na pódium, pre mňa je pódium ako domov a byť súčasťou smotánky našej krajiny je pre mňa nezvyk,“ vysvetlila v rozhovore pre agentúru SITA.

Srdiečko dostala od Krajňáka

Dobročinné aktivity po celom svete

Šaty na ples si kúpila celkom spontánne na dovolenke v zahraničí. „Bola som cez sviatky s maminou na Madeire v Portugalsku, boli sme tam len tak nakupovať a zbadali sme tieto šaty. Zapáčili sa mi, tak som si ich kúpila a potom som si uvedomila, že vlastne idem na Ples v opere, tak som hneď vedela, že 'Aaaa, mám čo na seba!',“ priblížila speváčka, ktorej hruď zdobilo hnedé drevené srdiečko.„To som zas dostala od jedného veľmi milého pána, Milana Krajňáka, ktorý mal kedysi predsudky voči Rómom, ale potom to vďaka jednej situácii, keď ho zachránil práve Róm, začal vnímať úplne inak a začal chodiť do rómskej osady, kde učí decká robiť s drevom. Robia neskutočne krásne sošky a ďalšie ozdoby a tieto srdiečka sú takými symbolmi ich spolupráce. Stretla som ho len pred dvoma dňami a práve ich rozdával, tak som ho poprosila, či náhodou nemá jedno menšie, že by som si ho dala na ples. Ešte som doma asi dve hodiny bojovala s dierkou na retiazku, aby som si ho mohla zavesiť na krk. Nakoniec som to vymyslela a urobila som ju klincom. To bolo celkom zaujímavé, ako som doma pred plesom búchala a nadávala, keď mi to nešlo,“ povedala Buckingham.Mladá interpretka sa rozhodla tento rok venovať hlavne filantropickým projektom a aktivitám. „Tým, že som toho minulý rok hudobne veľa stihla, mám teraz viac času na iné veci. Chcem trochu cestovať po svete v rámci viacerých projektov a propagácie niektorých organizácii a káuz. To je môj hlavný plán. Jednou z aktivít, na ktoré sa chystám, je učenie v škôlkach v zahraničí, na miestach, kde je veľmi málo učiteliek. Okrem toho pripravujem aj aktivity na Slovensku. Budem ambasádorkou viacerých projektov a súčasťou tímu, ktorý bude pracovať priamo s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc,“ prezradila speváčka, ktorú podľa vlastných slov k dobročinnosti vedie predovšetkým uvedomenie si vlastného šťastia.„Ja mám ako jeden z mála ľudí na svete od detstva veľké šťastie. Vždy som mala to, čo som potrebovala, a nielen to, ale aj to, čo by si prosilo snáď každé dieťa, aby sa vyvíjalo správne, zdravo, úspešne, šťastne a spokojne. A to, že to mám ja, neznamená, že si to nemôže prosiť a priať aj niekto iný, tak som si povedala, že pokiaľ som v tej pozícii, že môžem niekomu niečo splniť, tak prečo to už v tejto chvíli nerobím... Nie, že by som mala výčitky svedomia, že ja som mala šťastie a niekto iný nie, ale nakoplo ma uvedomenie si, že som v takej pozícii, z ktorej fakt viem niekomu pomôcť,“ uviedla.