Celkové investície do rekonštrukcie Gabčíkova budú takmer 210 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Gabčíkovo 25. októbra (TASR) - Celkové náklady na rekonštrukciu vodného diela Gabčíkovo by mali dosiahnuť takmer 210 miliónov eur. Rekonštrukcia by sa mala realizovať v dvoch projektoch, na modernizáciu plavebných komôr má ísť viac ako 144 miliónov eur a oprava turbín Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) by mal vyjsť na približne 65 miliónov eur.Projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr v Gabčíkove je podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) spolufinancovaný na 85 % z európskych zdrojov a patrí k najväčším dnešným dopravným projektom svojho druhu v EÚ.konštatoval v stredu v Gabčíkove Sólymos.Ako ďalej doplnilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, generálna oprava turbogenerátorov VEG bude trvať približne 10 rokov.priblížil envirorezort.Generálnu opravu Vodnej elektrárne Gabčíkovo financuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba. V súčasnosti plynie lehota na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, ktorá končí 30. novembra.