Celkové náklady VW pre emisný škandál by nemali presiahnuť 20 mld. eur

Washington 11. januára (TASR) - Najnovšia dohoda nemeckej automobilky Volkswagen s americkými úradmi posunie celkové náklady firmy v takzvanej afére dieselgate smerom nahor, konečná suma by však nemala prekročiť 20 miliárd eur. Uviedol to dnes pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.Volkswagen oznámil, že sa v Spojených štátoch predbežne dohodol na urovnaní v kauze týkajúcej sa zavádzania pri emisných testoch dieselových áut. Dohoda počíta s tým, že spoločnosť prizná vinu a zaplatí 4,3 miliardy USD (4,09 miliardy eur). Firma zároveň oznámila, že náklady na riešenie emisného škandálu tak prekročia 18,2 miliardy eur, čo je suma, ktorú si spoločnosť na to vyčlenila. Podľa nemenovaného zdroja by však nemali presiahnuť 20 miliárd eur.Po oznámení predbežnej dohody v USA sa cena akcií VW zvýšila o 4 % na najvyššiu úroveň od septembra 2015, keď škandál vypukol. Vedenie firmy si však ešte vydýchnuť nemôže, nakoľko americké úrady vyšetrujú aj to, kto konkrétne bol zodpovedný za manipuláciu s emisnými testami. Navyše, firma čelí vyšetrovaniu a žalobám aj v Európe a inde.povedal v súvislosti so 16-mesačnou kauzou Ingo Speich zo spoločnosti Union Investment. Ako dodal, je nevyhnutné zverejniť všetky informácie a ak to bude potrebné, prijať aj ďalšie kroky v súvislosti so zodpovednými osobami, ak chce firma opätovne získať dôveru kapitálových trhov.Volkswagen priznal zavádzanie pri emisných testoch v septembri 2015 po tom, ako tieto informácie zverejnila americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Tá oznámila, že firma do státisícov naftových vozidiel v USA namontovala softvér, ktorý počas testov umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Nemecká spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí okolo 11 miliónov áut s takýmto softvérom, z toho väčšina v Európe.