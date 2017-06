Celonárodné oslavy Dňa Rusínov Slovenska budú trvať tri dni

Na snímke vystúpenie rusínskych umelcov počas slávnostnej akadémie pri príležitosti 10. výročia založenia SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove 10. júna 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Prešov 10. júna (TASR) – Celonárodné oslavy Dňa Rusínov Slovenska, ktoré sa dnes začali v Prešove, majú za cieľ predstaviť širokej verejnosti rusínsku kultúru, zvyky, tradície, jazyk, východný obrad a ďalšie atribúty, ktoré súvisia s touto národnostnou menšinou. Pre TASR to dnes uviedol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.Oslavy budú trvať tri dni, presunú sa aj do Košíc. V takomto rozšírenom formáte ich organizujú po prvý raz. Ďalším cieľom podujatia podľa Karaša je, aby sa nezabúdalo na to, že rusínska národnosť tu existuje.zdôraznil dôvody s tým, že aj v rámci dejín na toto územie patria.doplnil.Podľa jeho slov žilo na tomto území veľa príslušníkov tejto národnostnej menšiny až do obdobia, kým neboli premenovaní na Ukrajincov.uviedol s tým, že predpokladajú väčší počet.skonštatoval.Nedeľný program osláv Rusínov sa spája s účasťou na sv. liturgiách v gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámoch v obciach a mestách, kde táto národnostná menšina žije. Popoludní bude pokračovať celonárodným stretnutím pri pamätníku rusínskeho buditeľa Alexandra Duchnoviča v Prešove na námestí, ktoré nesie jeho meno. Odtiaľ sa Rusíni presunú do Divadla Jonáša Záborského na galaprogram.Samotný Deň Rusínov pripadá na pondelok (12.6.), kedy bude na Rádiu Regina prebiehať vysielanie venované tomuto dňu a v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove sa uskutoční 18. ročník celoslovenskej súťaže v prednese rusínskej poézie a prózy Duchnovičov Prešov. Program vyvrcholí v Košiciach v areáli RTVS - Slovenského rozhlasu, kde sa uskutoční deň otvorených dverí. Na nádvorí budú prezentovať rusínske organizácie a inštitúcie, predstavia sa Rusíni z regiónov. Nebude chýbať ani rusínska kuchyňa a koncert rusínskych umelcov.Deň Rusínov na Slovensku vyhlásil Svetový kongres Rusínov. Pripadá na 12. júna pre to, že v tom čase koncom 20. rokov minulého storočia sa organizovali masové oslavy Dni rusínskej kultúry v Prešove. Od roku 2009 si ho podľa Karaša pripomínali menšími podujatiami. Tento prvý rozšírený ročník je venovaný politikovi, vedúcej osobnosti rusínskeho národného obrodenia Adolfovi Ivanovičovi Dobrianskemu. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vyhlásil rok 2017 za Rok Adolfa Dobrianskeho.