Celosvetový úspech značky AMBROZIA vo svete obalov!

Foto: APIMED Foto: APIMED

Foto: APIMED Foto: APIMED

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolná Krupá 15. mája (OTS) - Od rokus udeľuje ocenenia mnohým produktom z celého sveta. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba exponáty, ktoré už získali ocenenie v národnej súťaži. V spolupráci medovinárstva APIMED, Dolná Krupá a dizajnérskeho štúdia Pergamen vzišiel originálny produkt AMBROZIA – medový aperitív, ktorý získal ocenenie na súťaži spoločnosti. Vďaka oceneniumohol byť zaradený do celosvetovej súťažejeV tejto uznávanej obalovej súťaži porotcovia oceňujú obaly, ktoré vo svojej kategórii excelujú nad ostatnými v mnohých parametroch ako sú dizajn, prezentácia značky, ochrana a uchovanie obsahu a taktiež vplyv na životné prostredie.V roku 2018 bolo do súťaže prihlásených 318 produktov z 38 krajín. V, ktoré získaliMedzi ocenenými v kategóriije ajJeho sila opäť ožila v aperitívnom nápoji, v ktorom sa excelentne dopĺňa chuť medu s dômyselne vybranými bylinami, koreninami a citrusmi.Spoločným znakom všetkých troch druhov AMBROZIE je. Je výsledkom snaženia včiel a samotných tvorcov nápoja pričompredstavuje názov produktu.Dizajn etikety pôsobí jednoducho, jednotlivé druhy sú farebne odlíšené a zušľachtené tlačiarenskými technológiami, ktoré zjemnili celkový dojem a pridali akcent na symboly. Použité sú: zlatá a reliéfna razba.