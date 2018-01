Celta remizovala v pohári s Barcelonou, Lobotka odohral celý zápas

Slovenský záložník Celty Stanislav Lobotka (v strede) a hráč Barcelony Paulinho v súboji o loptu v prvom osemfinálovom zápase Španielskeho pohára RC Celta Vigo - FC Barcelona vo Vigu 4. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



osemfinále Španielskeho pohára - 1. zápas:



Celta Vigo - FC Barcelona 1:1 (1:1)



Góly: 31. Sisto - 15. Arnaiz



/Lobotka odohral za domácich celý zápas/

Vigo 4. januára (TASR) - Futbalisti Celty Vigo v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom remizovali v úvodnom osemfinále Španielskeho pohára s lídrom La Ligy FC Barcelona 1:1. Lobotka odohral na poste defenzívneho stredopoliara celý zápas a patril k najlepším hráčom galícijského tímu. Odveta je na programe o týždeň 11. januára o 21.30 h na Camp Nou.Barcelona pricestovala do Viga bez Lionela Messiho, Luisa Suareza i Andresa Iniestu, na lavičke náhradníkov zostali Jordi Alba, Ivan Rakitič i Ousmane Dembele. Napriek tomu sa Katalánci po štvrťhodine hry ujali vedenia zásluhou mladého útočníka Joseho Arnaiza. Celta vyrovnala po exportnej strele dánskeho krídelníka Pioneho Sista z ťažkého uhla. V druhom polčase mali obe mužstvá viaceré vyložené príležitosti, no skóre sa už nezmenilo.