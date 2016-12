Celtic Glasgow potvrdil dominanciu, v Old Firm na Ibrox zdolal Rangers

Stredopoliar Celticu Glasgow Scott Brown. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledok:



Glasgow Rangers - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)

Góly: 12. Miller - 33. Dembele, 70. Sinclair, 50.126 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 31. decembra (TASR) - V silvestrovskom 21. kole škótskej futbalovej ligy sa v súboji Old Firm medzi domácim Glasgow Rangers a Celticom Glasgow zrodila výhra hostí 2:1. Majstrovský Celtic má pred druhým Rangers v tabuľke už náskok 19 bodov a zápas k dobru.Na Ibrox Park sa hralo už 404. derby Old Firm, z toho 306. ligové. Aj po ňom majú lepšiu bilanciu jazdci s 119 výhrami, Celtic dosiahol jeho 102. (85 remíz-pozn.). Celtic celkovo v Old Firm ukoristil 148. výhru, Rangers majú na konte 159 víťazstiev.Rangers doma prehrali prvýkrát po 15 mesiacoch, Celtic vyhral už 15. ligový súboj za sebou. Rangers sa pred rivalom v tejto sezóne museli skloniť tretíkrát, dvakrát v lige a raz v Ligovom pohári. O triumfe hostí rozhodol v 70. minúte Scott Sinclair.