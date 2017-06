Cena americkej ropy minulý týždeň klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (16.6.) mierne vzrástli z tohtoročného minima, a to aj napriek tomu, že počet aktívnych ropných vrtov v USA sa zvýšil už 22. týždeň po sebe. Za celý uplynulý týždeň však cena čierneho zlata opäť klesla a americká WTI zatvorila pod úrovňou 45 USD (40,30 eura) za barel (159 litrov).Americká ropa WTI s júlovým kontraktom si v piatok pripísala 28 centov alebo 0,63 % a uzavrela na úrovni 44,74 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň cena WTI padla o 2,4 % a bol to už štvrtý týždeň po sebe, čo americká ropa oslabila. Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok zdražel o 45 centov alebo 0,96 % na 47,37 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň cena ropy Brent klesla o 1,6 %.Ceny čierneho zlata majú za sebou najdlhšiu sériu týždňových poklesov od augusta 2015. Líbya, ktorá je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), avšak nevzťahuje sa ňu dohoda o obmedzení ťažby, totiž obnovuje produkciu. Do konca júla by sa mala zvýšiť o 1 milión barelov denne. Takisto ťažba v USA pokračuje v raste.Piatková správa firmy Baker Hughes ukázala, že počet aktívnych ropných vrtov v USA sa v uplynulom týždni zvýšil o 6 na 747, čo je najviac od apríla 2015.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni klesli menej, než sa čakalo, a zostávajú o viac ako 100.000 miliónov barelov nad svojím 5-ročným priemerom, ako vyplýva zo stredajšej (14.6.) správy amerického ministerstva energetiky.