Cena americkej WTI ukončila týždeň pod úrovňou 50 USD za barel

New York 29. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (28. 4.) vzrástli. Slabý rast ekonomiky USA na začiatku roka mal totiž negatívny vplyv na dolár. Americká ropa WTI ukončila uplynulý obchodný týždeň hlboko pod hranicou 50 USD (45,75 eura) za barel (159 litrov).Júnový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok zlacnel o 36 centov alebo 0,74 % na 49,33 USD. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropu Brent sa v piatok znížila o 23 centov alebo 0,44 % na 52,05 USD za barel.Ceny čierneho zlata zostávajú relatívne nízko, keďže ťažba z bridlíc v USA prudko rastie, čo kompenzuje obmedzenie produkcie, na ktorom sa dohodla Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) s ďalšími veľkými producentmi, ako je napríklad Rusko. Kartel chce preto predĺžiť platnosť dohody, ktorá by sa mala skončiť v polovici roka.Tempo rastu ekonomiky USA sa v 1. kvartáli prudko spomalilo. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od januára do konca marca medziročne stúpol o 0,7 % po 2,1-% zvýšení v predchádzajúcom štvrťroku, informovalo v piatok americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu len na 1 %.(1 EUR = 1,0930 USD)