Cena bitcoinu počas víkendu klesla pod hranicu 2000 dolárov

Ilustračné foto Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júla (TASR) - Cena kybernetickej meny bitcoin počas víkendu klesla pod hranicu 2000 USD. Ešte viac sa tak vzdialila od júnových maxím. Dôvodom je rozsiahly výpredaj kybernetických mien, vrátane digitálnej meny ether.Cena jedného bitcoinu sa podľa údajov internetovej stránky CoinDesk v nedeľu (16.7.) prepadla až na úroveň 1836 USD (1608,41 eura). To predstavuje denný pokles o 8 % a pád o takmer 40 % z doterajšieho maxima 3018 USD za jeden bitcoin, ktoré kybernetická mena dosiahla 11. júna.Aj ether, mena používaná v sieti Ethereum, v nedeľu oslabila a predávala sa za 155 USD. To je až o 60 % menej ako 13. júna, keď jej hodnota dosiahla 395 USD.Výpredaje kybernetických mien sú tak ďalšou pripomienkou, že aj napriek veľkému a sľubnému potenciálu týchto nových typov digitálnych aktív zostávajú stále veľmi špekulatívnymi nástrojmi. Trhy okolo nich sú stále pomerne nezrelé a nelikvidné, čo spôsobuje mimoriadne výkyvy pri obchodovaní.