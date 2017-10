Cena cukru pôjde nadol, no sladkosti nemusia byť na Vianoce lacnejšie

Relácia Ekonomika Tu a Teraz od Tablet.TV. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Zrušenie kvót na cukor v EÚ zvýši jeho ponuku a aj tlak na ceny, ktoré by mali ďalej klesať. Lacnejšie pečenie a sladkosti počas Vianoc to však nemusí priniesť. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič.konštatoval Abelovič, ktorý vysvetlil, že nepredpokladá podobný scenár ako pri inej komodite, masle. Jeho cena rastie, pretože na trhu je, po zrušení kvót a znížení výrobných kapacít, menej mlieka.zdôraznil Abelovič.Zrušenie kvót na cukor prišlo v čase, keď je táto komodita vo svete veľmi lacná. Na globálnom trhu jeho ceny klesli o 30 %, k čomu prispel aj menový vývoj u najväčšieho producenta Brazílie.dodal Abelovič.Systém kvót na cukor zaviedli v roku 1968. Rozhodnutie ukončiť ho prijali členské štáty v roku 2006. EÚ je najväčším svetovým výrobcom repného cukru (približne 50 % celkovej výroby), ktorý však predstavuje iba 20 % svetovej výroby cukru. Zvyšných 80 % cukru sa vyrába z cukrovej trstiny.