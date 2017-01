Cena nových bytov v Bratislave rástla aj v poslednom štvrťroku 2016

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 2. januára (TASR) – Dobrá nálada na trhu rezidenčných nehnuteľností podporovaná priaznivými úrokovými sadzbami má významný vplyv na vývoj cien novostavieb v Bratislave. Upozornila na to realitná kancelária Lexxus, podľa ktorej v poslednom štvrťroku 2016 rástla priemerná cena štvorcového metra (m2) predaných aj voľných bytov.V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom si kupujúci za nové byty museli priplatiť 3,54 %. Cena predaných bytov stúpla na 1815 eur za m2 bez DPH. Zvýšila sa aj priemerná cena voľných bytových jednotiek. Ku koncu roka sa vyšplhala na 1940 eur, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 1,5 %. Za posledné tri mesiace sa celkový počet predaných bytov na trhu novostavieb priblížil k hodnote 1400.Štvrtý minuloročný štvrťrok podľa realitnej kancelárie opätovne potvrdil veľkú developerskú aktivitu. Na bratislavský realitný trh pribudlo 18 nových projektov, z toho 12 úplne nových a šesť existujúcich projektov spustilo predaj ďalšej etapy. Od začiatku októbra do konca decembra tak ponuku obohatilo spolu 1951 nových bytových jednotiek.uviedol analytik realitného trhu spoločnosti Tomáš Miartuš. Tretí okres priniesol až sedem developerských projektov so 659 novými bytmi, štvrtý okres poskytol iba dva projekty.Prevahu v novej ponuke projektov si dlhodobo držia dvojizbové byty. V tejto kategórii na trh pribudlo 891 jednotiek. Druhé miesto obhájili trojizbové byty s počtom 610. Developeri podľa Miartuša správne vycítili nedostatok štvorizbových bytov – do ponuky prispeli až 222 a o štyri predbehli jednoizbové byty. Aj v poslednom štvrťroku na trh pribudli veľkometrážne byty v počte osem jednotiek, z ktorých sa jedna tretina zazmluvnila.Štvrtý kvartál potvrdil tendenciu rastu voľných bytov na bratislavskom rezidenčnom trhu.vyčíslil Miartuš.Na okamžité nasťahovanie bolo ku koncu roka 522 voľných dokončených bytových jednotiek, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálnym obdobím predstavuje nárast o viac ako 6 %. Najviac dokončených bytov sa nachádzalo v štvrtom bratislavskom okrese. Celkovo je na bratislavskom rezidenčnom trhu k dispozícii 3484 voľných rozostavaných jednotiek, kde si však kupujúci musia počkať, kým bude možné sa do nich nasťahovať.