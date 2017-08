Cena pôdy v Česku prudko rastie, trh sa obáva investičnej bubliny

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. augusta (TASR) - Cena poľnohospodárskej pôdy v Česku prekonala v minulom roku prvýkrát v histórii hranicu 200.000 Kč za hektár a minulý mesiac už stál hektár 235.000 Kč (vyše 9000 eur). Podľa Jaroslava Urbana, majiteľa poradenskej spoločnosti Farmy.cz, ktorá sa špecializuje na poľnohospodársku pôdu, za posledné tri roky sa trhové ceny poľnohospodárskej pôdy zvýšili zhruba o 65 %.Napriek tomu, že ceny v posledných 10 rokoch neustále rástli a pokles nenastal ani v období ekonomickej krízy, investori začali byť viac ostražití. Rovnako ako v prípade trhu rezidenčného bývania sa obávajú, že ide o bublinu, ktorá môže spľasnúť.dodáva Urban.Aj keď pôdu kupujú väčšinou priamo poľnohospodári, veľké percento investorov tvoria kupci, ktorí na nej sami priamo nehospodária, uviedol server iDNES.cz. Do ich rúk mieri 47 % predanej pôdy. Až na výnimky ide o špekulantov, ktorí očakávajú, že cena bude ďalej rásť a oni pôdu po čase so ziskom predajú.Obavy z prípadného zastavenia rastu cien poľnohospodárskej pôdy začiatkom roka vyvolal predovšetkým návrh predkupného práva, s ktorým prišla skupina komunistických poslancov z výboru pre poľnohospodárstvo. Táto zmena by v praxi znamenala, že majiteľ by mohol pozemok previesť na niekoho iného až potom, ako ho najskôr ponúkne štátu alebo poľnohospodárovi, ktorý na ňom hospodári v rámci prenájmu. Ak by ponuku do dvoch mesiacov nikto nevyužil, potom by vlastník mohol osloviť ostatných kupcov.uvádza Urban. Ale pravdepodobnosť, že by návrh naozaj prešiel, nie je veľká, keďže väčšina politických strán sa vyjadrila proti. Nájdu sa však aj stúpenci predkupného práva, medzi nich patrí napríklad česká Agrárna komora.Vysoký dopyt, ktorý tlačil ceny v posledných rokoch hore, bol podľa českého Inštitútu strategického investovania pri VŠE (ISTI) vyvolaný okrem iného dotáciami z Európskej únie, ktoré dávali poľnohospodárom väčšie možnosti. Ďalším dôvodom je podľa zakladateľa ISTI Davida Mazáčka veľký záujem zahraničných investorov, keďže pôda v Česku je stále niekoľkonásobne lacnejšia než v západnej Európe.V Česku je okolo 3,2 milióna majiteľov pôdy. Približne 75 % z nich sú fyzické osoby, pätina sú firmy a zvyšok pripadá na štát. Medzi významných súkromných vlastníkov pôdy v Česku patria napríklad skupiny Agrofert alebo CPI.(1 EUR = 26,108 CZK)12 dan von