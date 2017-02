Cena prednostnej akcie Buffettovho impéria prekročila 250.000 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. februára (TASR) - Akcie triedy A (prednostné akcie) podnikateľského impéria Berkshire Hathaway amerického investora Warrena Edwarda Buffetta prekročili v utorok (14. 2.) prvýkrát hranicu 250.000 USD (235.338,41 eura) o 412 USD.Od amerických prezidentských volieb vlani v novembri ich hodnota vzrástla o 13 %. Trhová cena jeho podnikateľského impéria vzrástla na 412 miliárd USD.Za jednu akciu Berkshire Hathaway sa dá teraz kúpiť dom so štyrmi kúpeľňami na predmestí rodiska W. Buffetta v rodnej Omahe (štát Nebraska).Warren Buffett sa narodil v roku 1930 v Omahe. Prvé peniaze zarobil v roku 1936, keď kúpil balenie Coca-Coly (šesť fliaš) za 25 centov a jednotlivo ich popredal po 5 centov. Predával aj noviny či používané golfové loptičky.Skúsenosti s investovaním peňazí a s akciami zbieral vo firme svojho otca Howarda Buffetta, ktorý bol brokerom a neskôr členom Kongresu.Ako 14-ročný kúpil v Omahe za 1200 USD 16-hektárovú farmu a dal ju do prenájmu. Ako 17-ročný kúpil s priateľom a priateľkou za 350 USD Rolls-Royce a po 35 USD na deň ho prenajímali.V roku 1951 vyštudoval ekonómiu na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde sa venoval základným ekonomickým analýzam. Vrátil sa do otcovej firmy Buffett-Falk & Company. Súčasne sa venoval aj téme Princípy investovania (Investment Principles). Päť rokov po skončení vysokej školy začal samostatne podnikať. Zväčša sa mu darilo, ale zažil aj niekoľko neúspechov.Na cestu trvalého vzostupu sa dostal v roku 1969, keď po 43 USD poskytol svojim investorom akcie textilky Berkshire Hathaway.Akcie triedy A nikde nerozdroboval, nedelil ich pôvodnú hodnotu napriek tomu, že časom ich kurz stúpal. V auguste 2014 ich hodnota prvýkrát prekročila hranicu 200.000 USD. A 14. februára 2017 boli zase o 50.000 USD drahšie.V súčasnosti je Buffettovo impérium zložené z výrobných podnikov, poisťovní, bánk, novín, železničnej spoločnosti, akciových účastí v najvýnosnejších amerických spoločnostiach. Spolu je ich vyše 80.A nie je bez zaujímavosti, že Buffett kúpil v roku 1958 dom za 31.500 USD a býva v ňom doteraz, hoci je viacnásobným miliardárom a jedným z najbohatších podnikateľov na svete.