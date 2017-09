Cena uhlia sa regulovať nebude, plénum odmietlo novelu SaS

Doprava uhlie, ilustračné foto. Foto: TASR- Pavol Remiaš Foto: TASR- Pavol Remiaš

Bratislava 19. septembra (TASR) – Opozičná strana SaS neuspela s návrhom, aby sa regulovala nielen cena elektriny, ktorá sa vyrobí z domáceho uhlia, ale aj cena samotného uhlia. To sa totiž podľa liberálov na výrobu elektriny použije a veľkou mierou sa tak podieľa na výslednej cene pre spotrebiteľa. Parlament však novelu zákona o energetike z dielne SaS odmietol.Poslanci si od tejto zmeny sľubovali zníženie ceny uhlia, a tým pádom aj zníženie ceny elektriny. Reguláciu ceny uhlia mal podľa návrhu SaS vykonávať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulácia ceny slovenského uhlia je podľa SaS rozhodne namieste, keďže v prípade domáceho uhlia neexistuje voľný trh ani prirodzená konkurencia.doplnila poslankyňa Jana Kiššová.Plénum počas dnešného hlasovania odmietlo aj druhú novelu zákona o účtovníctve, ktorú predkladali poslanci SaS. Novela mala odbúrať neúmerne prísne nastavenie limitov pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom.priblížili poslanci v návrhu novely zákona. Ak by parlament posnul zmeny do druhého čítania, podľa SaS by počet touto povinnosťou zaťažených podnikateľských subjektov klesol na približne 2000.