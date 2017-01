Cena za vstup do Trumpovho súkromného klubu sa zdvojnásobila

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. januára (TASR) – Odkedy sa Donald Trump stal prezidentom USA, poplatok za vstup do jeho súkromného klubu na Floride vzrástla zo 100.000 na 200.000 dolárov.Riaditeľ klubu Bernd Lembcke to pre médiá zdôvodnil nedávnym náhlym nárastom počtu žiadostí o členstvo. Klub si podľa neho účtoval 200.000 dolárov už v minulosti, počas hospodárskej krízy však poplatok znížil.Reč je o luxusnom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach. Trump tam strávil vianočné sviatky a rezidenciu nazval "zimným Bielym domom". Na silvestrovskú oslavu tam pozval nielen svoju rodinu, ale aj podporovateľov a darcov.Súčasťou komplexu je nielen Trumpova súkromná rezidencia, ale aj privátny klub a spoločenské sály a vonkajšie priestory, ktoré si záujemcovia môžu prenajať na svadbu či iné podujatia. Webová stránka Mar-a-Lago láka na členstvo v privátnom klube slovami, že "poskytuje najvyššie privilégiá a elitný životný štýl rezervovaný pre hŕstku vyvolených".Klub ponúka členom luxusné izby a apartmány, spoločenské priestory, reštauráciu, kozmetický salón, bazén, fitness centrum, tenisové kurty, kriketové ihrisko a súkromnú pláž. Postarané je aj o spoločenský a kultúrny život členov, vystupovať tam chodia "celosvetovo uznávané talenty".Členovia platia okrem vstupného poplatku aj ročné členské 14.000 dolárov. V súčasnosti má klub viac než 400 členov.Sídlo Mar-a-Lago začalo podľa informácií denníka Washington Post Trumpovi zarábať viac už počas predvolebnej kampane. Kým od januára 2014 do júla 2015 mu zarobilo 15,5 milióna dolárov, od júla 2015 do mája 2016 to bolo 29,7 milióna dolárov.uviedla pre rozhlasovú stanicu NPR profesorka etiky Kathleen Clardová.Podobne sa vyjadril aj Robert Weissman, riaditeľ neziskovej organizácie Public Citizen, sledujúcej dodržiavanie etiky vo vláde.uviedol pre denník New York Times.Honosné historické sídlo Mar-a-Lago má vyše sto izieb a Trump ho kúpil v roku 1985 za údajne sedem miliónov dolárov. Potom ho zrenovoval a teraz je podľa magazínu Fortune okázalým palácom s hodnotou 200 miliónov dolárov. New York Times prirovnal Mar-a-Lago k Versailles a vláda ho vyhlásila za národnú historickú pamiatku.