Cena zlata počas uplynulého týždňa vzrástla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. augusta (TASR) - Ceny zlata v piatok (11. 8.) pokračovali v raste. Dôvodom je vyostrenie konfliktu medzi USA a Severnou Kóreou.Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil Severnej Kórei vojenským riešením. Severokórejský vodca Kim Čong-un kontroval vyhlásením, že krajina môže zaútočiť na americký tichomorský ostrov Guam.Decembrový kontrakt na zlato počas piatka zdražel o 3,90 USD alebo 0,30 % na 1294 USD (1099,87 eura) za uncu (31,1 gramu) a jeho cena sa dostala na 2-mesačné maximum. Za celý uplynulý týždeň cena zlata vzrástla o 2,3 %.Pokiaľ ide o údaje z ekonomiky, piatková správa amerického ministerstvo práce ukázala, že spotrebiteľské ceny v USA v júli mierne vzrástli. Index spotrebiteľských cien medzimesačne stúpol o 0,1 %, pričom ekonómovia počítali so zvýšením o 0,2 %.Medziročne sa spotrebiteľské ceny, rovnako ako jadrové ceny, v júli zvýšili o 1,7 %, pričom ekonómovia počítali s nárastom v prípade celkovej inflácie 1,8 %. Jadrová inflácia bola v súlade s predpoveďami. To signalizuje, že inflačné tlaky zostávajú pod kontrolou. Jadrová inflácia sa tento rok dokonca spomaľuje, čo vyvoláva obavy, že inflácia sa vzďaľuje 2-% cieľu centrálnej banky Fed.