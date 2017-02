Cena zlata v uplynulom týždni vzrástla o 1,2 percenta

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. februára (TASR) - Cena zlata v piatok (10.2.) prakticky stagnovala a uchovala si väčšinu svojich minulotýždňových ziskov.Aprílový kontrakt na zlato v piatok stratil 90 centov alebo necelých 0,1 % a uzavrel na úrovni 1235,90 USD za uncu (31,1 gramu). Za celý uplynulý týždeň cena zlata vzrástla o 1,2 % a v stredu (8.2.) sa dostala najvyššie od novembra.Člen menovej rady (FOMC) americkej centrálnej banky (Fed) Daniel K. Tarullo v piatok rezignoval a vo svojej funkcii končí okolo 5. apríla. To dáva prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý je kritikom Fedu, vymenovať do menovej rady svojho človeka.