Centrálny ekonomický systém je podľa analytikov štátu rentabilný

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Projekt Centrálny ekonomický systém (CES) je ekonomicky rentabilný a opodstatnený, prináša aj ekonomicky nevyčísliteľné prínosy. Vo svojom hodnotení to konštatuje Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií. Prínosy projektu považuje za potrebné monitorovať, dodržanie predpokladov vidí ako kritické.Rezort financií pripravuje reformu zjednotenia metodiky, procesov a technologického riešenia pre podpornú ekonomickú agendu štátu celkovo za 58 miliónov eur. Navrhovaným technickým nástrojom pre realizáciu nových postupov je CES zjednocujúci agendu ministerstiev a ich podriadených organizácií ako účtovníctvo, personalistika, výkazníctvo či evidencia majetku. Náklady na CES sa odhadujú na 48 miliónov eur.Projekt má znížiť prevádzkové náklady na existujúce technické riešenia a zefektívniť náklady na ľudské zdroje o približne 21 miliónov eur ročne pri plnej prevádzke. V súčasnosti štát prevádzkuje viacero ekonomických systémov. Centralizácia má priniesť úspory z rozsahu a jednotná metodika zvýši efektivitu pracovníkov, ktorí s ekonomickou agendou pracujú.“ zhodnotili analytici.Projekt podľa nich prináša nekvantifikovateľné prínosy plynúce z dostupnosti kvalitných dát o hospodárení štátnej správy. „upozorňujú analytici.Riešenie označili pre jeho rozsah za finančne aj manažérsky náročné. Návratnosť projektu je podľa nich citlivá na dodržanie migrácie aj predpokladaných úspor. Do CES má byť zapojených okolo 500 organizácií štátnej správy.zdôraznil Útvar hodnoty za peniaze. Vďaka centralizovanému systému a jednotnej metodike má byť ekonomická agenda efektívnejšia, čím sa má dosiahnuť úspora 15 % pri plnej prevádzke CES v roku 2025.Analytici odporúčajú stanoviť jasné pravidlá a zodpovednosti pri monitorovaní výsledkov projektu spolu s opatreniami, ktoré budú musieť byť prijaté v prípade, že nenapĺňa predpokladaný vývoj. Súčasťou monitorovania výsledkov by mala byť správa o početnosti a vplyve využívania kvalitatívnych prínosov projektu, aby bolo možné dôležitosť týchto prínosov vyhodnotiť.