Centrom silvestrovských osláv v Bratislave je Hviezdoslavovo námestie

Hviezdoslavovo námestie Foto: TASR Hviezdoslavovo námestie Foto: TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Silvestrovské oslavy v hlavnom meste sa dnes začnú o 18.00 h. Centrálnou zónou silvestrovských osláv bude tento rok Hviezdoslavovo námestie."Rozhodli sme sa vyskúšať nový koncept a sústrediť zábavu na jedno miesto. Voľba padla na Hviezdoslavovo námestie. Odtiaľ je to už len čoby na skok k Dunaju, odkiaľ odpálime veľkolepý ohňostroj vo forme audiovizuálnej šou, ktorá sa, verím, stretne s veľkým ohlasom," informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Novinkou bude i nadrozmerná svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá bude odrátavať záverečné sekundy roka 2016 a aj interaktívny digitálny ohňostroj na Hlavnom námestí. Návštevníkov budú zabávať Cigánski diabli a tešiť sa tiež môžu na diskotéku, ktorá potrvá do skorých ranných hodín. Fungovať bude aj klzisko na Hviezdoslavovom námestí, na ktorom sa budú môcť návštevníci korčuľovať do 01.00 h po polnoci. Klzisko na Primaciálnom námestí bude otvorené do 19.00 h.Podľa Nesrovnala bude o bezpečnosť návštevníkov postarané. Predstavitelia štátnej i mestskej polície deklarovali posilnenie hliadok, v centrálnej časti mesta vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe avizovali i sprísnenie bezpečnostných opatrení. Na mieste budú tiež hasiči i zdravotníci. "Chcem upokojiť ľudí, že oslavy budú bezpečné a dôstojné," povedal Nesrovnal.Na šiestich kontrolovaných vstupoch na Hviezdoslavovo námestie budú policajné zložky dohliadať na to, aby návštevníci vstupovali do centrálnej zóny bez akýchkoľvek nebezpečných predmetov (sklenené fľaše, pyrotechnika či ostré predmety). Hlavné mesto takisto upozorňuje, že podľa nového všeobecne záväzného nariadenia o pyrotechnike je prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky.Návštevníci osláv môžu využiť na prepravu posilnené linky bratislavskej MHD, tá bude premávať v špeciálnom režime.