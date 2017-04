Centrum Nádej poukazuje na obete domáceho násilia aj medzi seniormi

Ilustračné foto. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Osvetovo-poradenské aktivity na pomoc obetiam domáceho násilia, prioritne zamerané na seniorov. Tí sú totiž v spoločnosti jednou z najcitlivejších skupín, keďže sú pre svoj zdravotný stav či imobilitu často odkázaní na pomoc druhých. Práve pomoc, ale aj prevencia boli cieľom trojročného projektu s názvom Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín.uviedla pre TASR Adriana Havašová, riaditeľka Poradenského centra Nádej, ktoré projekt spolufinancovaný z nórskych fondov organizovalo. Celkové náklady dosiahli okolo 94.000 eur, z čoho približne 9400 eur hradilo centrum a pokryli dotácie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).Oslovované boli predovšetkým domovy seniorov, seniorcentrá či kluby dôchodcov, v mnohých prípadoch bol vyškolený aj samotný personál daného zariadenia. Tých upozorňovali, aby boli citlivejší a vnímavejší k svojmu okoliu, pretože sú to práve seniori, ktorí sú mnohokrát obeťami domáceho násilia, ale nevedia sa dovolať pomoci. Buď pre ich zdravotný stav, imobilnosť alebo izolovanosť od okolia.doplnila Havašová. Z ich strany pritom nemusí ísť prioritne o fyzické násilie, podľa nej ide aj o psychický teror či rôzne ďalšie sofistikované spôsoby.Ďalšou skupinou, na ktorú sa centrum v rámci kampane zameralo, boli aj deti, kedy sa objavené problémy mohli riešiť následne so školou alebo sociálnou kuratelou.vysvetlila Havašová.Súčasťou projektu bola tiež kampaň Stop násiliu, v rámci ktorej centrum a jeho dobrovoľníci komunikujú a vzdelávajú osoby prvého kontaktu, teda tie, ktoré ako prvé prídu do kontaktu s obeťou násilia. Ide napríklad o obvodné či okresné úrady, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny či políciu. Zároveň majú žiaci vybraných škôl v rámci kraja zapojiť sa do rôznych umeleckých súťaží. Tohtoročným heslom bolo "Domov je bezpečným miestom" a pri príležitosti ukončenia projektu centrum zároveň najlepšie výtvarné diela ocenilo.Poradenské centrum Nádej nesie súčasné pomenovanie od septembra minulého roka. Dovtedy nieslo pomenovanie Pomoc ohrozeným deťom a vzniklo 14. júla 1997. Klientmi sú obete domáceho násilia, ženy ako obete partnerských vzťahov a ich deti, ale aj týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Od roku 2009 participuje centrum aj na projekte BSK, v rámci ktorého pomáha rodinám v akútnej situácii pred, počas a po rozvode.