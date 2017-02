Centrum právnej pomoci vedie nová riaditeľka E. Kováčechová

Budova Ministerstva spravodlivosti a Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 1. februára (TASR) - Centrum právnej pomoci má oddnes novú riaditeľku. Je ňou Eva Kováčechová, ktorú menovala do funkcie ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) na základe výsledkov nedávneho výberového konania. TASR o tom dnes informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.Ministerka v tejto súvislosti pripomína cieľ vlády, ktorým bolo a je zlepšenie fungovania centra. Postupne by sa mala zvyšovať jeho dostupnosť, odbornosť či rozsah služieb pre ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov. "konštatuje Žitňanská. Nová riaditeľka pritom do funkcie nastupuje v čase, keď sa rozširuje jeho pôsobnosť aj o agendu tzv. osobného bankrotu. S tým súvisí aj personálne posilňovanie a dobudovanie kapacít centra.Eva Kováčechová má dlhoročnú advokátsku prax v konaniach na národnej úrovni, ako aj v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva, a tiež pred inými medzinárodnými organizáciami. Počas takmer 18-ročnej praxe v organizácii Via Iuris poskytovala právne služby najmä v prípadoch porušovania ľudských práv. Okrem toho sa venovala aj vzdelávaniu v oblasti ochrany ľudských práv, v oblasti slobody prejavu, antidiskriminačnej legislatívy aj environmentálnej legislatívy.Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 s cieľom poskytovať komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok peňazí nemôžu využívať iné právne služby. Jeho služby odvtedy využili desiatky tisíc ľudí. Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc ľudia pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv či neplatnom skončení pracovného pomeru. Veľkú skupinu tvoria aj tzv. spotrebiteľské spory.