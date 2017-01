Centrum pre poruchy rovnováhy v Komárne testuje nové zariadenie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Komárno 15. januára (TASR) - Centrum pre poruchy rovnováhy Všeobecnej nemocnice Komárno testuje najnovší prístroj na vyšetrovanie rovnováhy u pacientov so závratmi - tzv. Video Head Impulse Test, ktorý má zjednodušiť a zefektívniť vyšetrovanie porúch rovnováhy. TASR informovala hovorkyňa nemocnice Marta Csergeová.Video Head Impulse Test alebo vHIT vyšetrenie rovnovážneho aparátu vnútorného ucha patrí celosvetovo medzi najnovšie a najjednoduchšie vyšetrovacie metódy pri poruchách rovnováhy. Prístroj vyšetruje jeden z najstarších reflexov v ľudskom tele - tzv. vestibulo-okulárny reflex, ktorého funkciou je stabilizácia obrazu a zabezpečenie ostrého videnia pri pohybe pacienta. Pomocou špeciálnej, v okuliaroch zabudovanej infračervenej kamery s vysokorýchlostným snímaním sa zaznamenáva poloha oka vo vzťahu s pohybmi hlavou.Výhodou takéhoto vyšetrenia je jeho jednoduchosť, neinvazívnosť, časová nenáročnosť a hlavne jeho minimálna záťaž pre pacienta oproti doterajším vyšetrovacím metódam.vysvetľuje vedúca lekárka centra Iveta Csekesová.Zariadenie na vykonávanie takéhoto vyšetrenia má možnosť Centrum pre poruchy rovnováhy testovať od decembra minulého roku, a to vďaka dlhodobej a pozitívnej spolupráci s dánskou firmou, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu zariadení slúžiacich na vyšetrovanie rovnovážneho aparátu.dodal námestník pre zdravotnú starostlivosť Rudolf Pelikán s tým, že vyšetrenie rovnováhy bude vďaka tomuto zariadeniu oveľa jednoduchšie a dostupnejšie, a to nielen pre obyvateľov komárňanského regiónu, ale aj pre pacientov zo všetkých kútov Slovenska.Komárňanskú nemocnicu prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL SK.