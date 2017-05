Cenu Esprit 2016 za najlepší jazzový album získal Lukáš Oravec

Na archívnej snímke zoskupenie Lukáš Oravec kvartet a Bolla Gábor hrá na jednom z dvojice pódií, postavených na Námestí SNP v historickom centre mesta 7. mája 2013. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 1. mája (TASR) - Cenu Esprit za najlepší jazzový album vydaný v roku 2016 si v nedeľu večer (30.4.) v bratislavskom Divadle Aréna prevzal Lukáš Oravec Quartet za album Ali. Cenu verejnosti si prebrala Hana Šebestová za album Utajená. Odovzdávanie cien bolo súčasťou celosvetovej oslavy Medzinárodného dňa jazzu.Počas slávnostného večera predstavili naživo svoju aktuálnu tvorbu traja z nominovaných. Na úvod sa pódia zhostilo zoskupenie klaviristu Eugena Vizváryho, ktorý svojim projektom For Jaco predstavil autorskú poctu tejto legende basovej gitary. Speváčka Hanka Gregušová priniesla do Bratislavy závan energie New Yorku vo formáte dua s klaviristom Ondrejom Krajňákom. Nadupanú fúziu funku, jazzu a soulu prinieslo zoskupenie Finally, ktorého skalné jadro tvorí trojica Eugen Botoš, Robert Vizvári a Martin Koleda, ako hosť vystúpila speváčka Anita Soul. Víťaz hlavnej ceny Lukáš Oravec predstavil na záver ukážku svojej autorskej tvorby.Cenu Esprit v podobe sošky kontrabasu z dielne sklárskej výtvarníčky Gordany Glass si Lukáš Oravec prebral z rúk Dubiho Lenza, umeleckého riaditeľa jazzového festivalu v Izraeli a porotcu pre hlavnú cenu Esprit.Cenu verejnosti získal album Utajená od speváčky Hany Šebestovej. Na debutovej nahrávke s vlastnými autorskými kompozíciami i textami sa podieľala celá plejáda stálic domácej jazzovej scény, o aranžmány, klavír a produkciu celého albumu sa postaral klavirista Ľuboš Šrámek.hovorí hudobník a realizátor ocenenia Esprit Boris Čellár.Piaty ročník podujatia dokázal životaschopnosť jazzu nielen rekordným počtom dvadsaťdva nominovaných albumov, ale aj plným hľadiskom jazzových fanúšikov.dodal pre médiá Čellár.Ocenenie Esprit za rok 2016 je piatym ročníkom podujatia, pričom držiteľom ocenenia za rok 2015 je skladateľka a hudobníčka Sisa Michalidesová za album Dream Rhapsody. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov boli basgitarista Juraj Griglák (2014), trubkár Lukáš Oravec (2013) a gitarista Michal Bugala (2012). TASR informovala PR manažérka podujatia Zuzana Beňová.