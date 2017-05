Cenu Jána Cikkera udelili in memoriam Ľudovítovi Rajterovi

Dirigent Ľudovít Rajter, archívna snímka je z r.1999. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg Ľudovít Rajter bol in memoriam dnes večer ocenený Cenou Jána Cikkera. Významné ocenenie si prevzala z rúk zástupcov Nadácie Jána Cikkera, ktorej predsedom je husľový virtuóz Peter Michalica, dirigentova manželka Alžbeta. Na slávnostnom večere v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave sa zúčastnil i syn nestora slovenského dirigentského umenia Adrian Rajter a vnuk Michal.Ľudovít Rajter (1906 - 2000) bol jednou z najvýznamnejších medzinárodne vysoko uznávaných osobností hudobného a kultúrneho života na Slovensku. Mal rozhodujúci podiel na etablovaní svetového symfonického repertoáru 18. až 20. storočia v živej koncertnej praxi na Slovensku. Podstatnou mierou prispel k vysokej kvalitatívnej úrovni Slovenskej filharmónie (SF) v desaťročiach spolupráce s ňou i Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Významnou mierou sa podieľal na rozvoji súčasnej slovenskej symfonickej tvorby uvádzaním a nahrávaním desiatok premiér slovenských skladieb a ich početných repríz aj v zahraničí." povedal pre TASR Peter Michalica k oceneniu, ktorým sa Nadácia Jána Cikkera rozhodla vzdať hold in memoriam Ľudovítovi Rajterovi a pripomenúť tak 110. výročie jeho narodenia. "" dodal.Alžbeta Rajterová pre TASR uviedla, že jej manžel si vážil každé ocenenie, ktoré dostal: "" Ľudovít Rajter zomrel v roku 2000 ako 94-ročný. Podľa slov jeho manželky bol slávnemu dirigentovi daný dar. "" prezradila a pripomenula i výrok Ľudovíta Rajtera z obdobia, keď oslavoval deväťdesiatku - urobil som všetko v živote, čo som chcel. "Nadácia Jána Cikkera, ktorú založila skladateľova manželka Katarína v roku 1997, tradične oceňuje tých, ktorí sa pričinili na vysokej umeleckej úrovni o šírenie či udržiavanie tvorivého odkazu geniálneho skladateľa. Každoročne podporuje viaceré počiny súvisiace s Cikkerovou tvorbou a v priestoroch Múzea Jána Cikkera vo Fialkovom údolí 2, kde skladateľ žil až do svojej smrti, usporadúva aj vlastný koncertný cyklus.Držiteľmi Ceny Jána Cikkera za uplynulé roky sú napríklad scénograf Ladislav Vychodil, ktorý inscenoval 12 operných inscenácií Jána Cikkera, česká operná speváčka Alena Míková za postavu Kaťuše z opery Vzkriesenie, švajčiarsky dirigent Ewald Kőrner či americký dirigent Leo Najar, ako aj slovenský dirigent Bystrík Režucha. Za inscenáciu Cikkerovej opery Coriolanus na scéne ŠO Banská Bystrica v rámci 100. výročia narodenia J. Cikkera, bola cena udelená režisérovi Romanovi Polákovi a dirigentovi Mariánovi Vachovi.