Cenu prezidenta festivalu AFF získali M. Kráľovičová a J. Bartoška

25. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest 16. júna 2017 v Košiciach. Na snímke herečka Marína Kráľovičová (vpravo) prebrala ocenenie od umeleckého riaditeľa festivalu Petra Nágela (vľavo). Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 17. júna (TASR) - Úvodným ceremoniálom sa včera večer v Košiciach začal 25. ročník filmového festivalu Art Film Fest (AFF). Jeho súčasťou bolo i udelenie Ceny prezidenta AFF Milana Lasicu. Prevzali si ju slovenská herečka Mária Kráľovičová a prezident Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Karlove Vary a český herec Jiří Bartoška.povedala pri preberaní ceny Mária Kráľovičová a festivalu zaželala aby mal aspoň toľko rokov ako ona.Jiří Bartoška dostal v roku 2001 ocenenie Hercova misia. Tentokrát získal novú Cenu prezidenta festivalu AFF za dlhoročné organizovanie MFF Karlove Vary a pri príležitosti životného jubilea.povedal Bartoška s tým, že tento rok pripravujú už 52. ročník.Diváci si môžu v rámci AFF v priestoroch Kunsthalle, Kulturparku, Kine Slovan, Kine Úsmev, Tabačke Kulturfabrik a v Amfiteátri do 24. júna pozrieť viac ako 170 filmov. Sprievodný program sa bude konať na košickej Hlavnej ulici.Umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel sa teší, že sa im podarilo na túto príležitosť získať najnovší film svetoznámeho Emira Kusturicu - Na mliečnej ceste, v ktorom je podľa jeho slov všetko.uviedol umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel.AFF tento rok ponúka tri novinky, ktoré by podľa Nágela mohli pozitívne zarezonovať u návštevníkov a divákov festivalu.priblížil Nágel.Organizátori sa tento rok po prvý raz rozhodli aj pre stanové mestečko v centre Košíc a špeciálnu železničnú dopravu, v podobe KINOVOZŇA ZSSK, v ktorom sa budú na trase Bratislava-Košice a späť premietať po celý čas filmy. V spolupráci s Film Europe Media Company zaradili do programu festivalu sekciu Be2Can Starter, ktorá ponúkne deväť filmov z troch svetových filmových festivalov - Benátky, Berlinále a Cannes.AFF sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra kultúry Mareka Maďariča. Prvý ročník AFF sa uskutočnil v roku 1993 v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v Trenčíne a od roku 2016 pokračuje v Košiciach.