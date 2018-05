Cenu R. Kaliského za prínos v oblasti žurnalistiky získal M. Tvarožek

Na snímke Michal Tvarožek. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. mája (TASR) - DlhoročnýMichal Tvarožek si vo štvrtok v Zichyho paláci v Bratislave prevzal Cenu Romana Kaliského za významný prínos slovenskej žurnalistike. Literárny fond ho tiež ocenil za. Ocenenie, ktoré udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu LF, nesie meno známeho slovenského spisovateľa, dramatika, publicistu i politika.povedal pre TASR Michal Tvarožek, muž s nezameniteľným hlasom, ktorý je výnimočný aj tým, že je celý svoj tvorivý život verný jednému jedinému médiu - Slovenskému rozhlasu. Prežil v ňom takmer polstoročie, čo môže byť pre dnešných mladých ľudí neuveriteľné.podčiarkol s tým, že rád spomína na svoju reláciu Vec verejná, ale aj na Rádiožurnál, ktorý spoluzakladal. A čo by ocenený Michal Tvarožek odkázal súčasným adeptom novinárskej profesie?uzavrel.Michal Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Absolvoval Právnickú fakultu UK, ale ako sám hovorí, veľa právu neublížil, lebo po deviatich mesiacoch práce na právnom oddelení vtedajšieho GR Priemstav sa prihlásil na konkurz do rozhlasu a obstál. Presne pred 50 rokmi nastúpil najprv do ekonomickej redakcie a neskôr do redakcie vedy a techniky. Po vpáde vojsk v auguste 1968 už robil v uliciach Bratislavy rozhovory, ankety, situačné správy a dostával ich do vysielania. Po novembri '89 spoluzakladal spravodajskú reláciu Rádiožurnál, v ktorom pracoval do apríla 2016. Ako redaktor, krátky čas aj ako vedúci redakcie, ako moderátor, parlamentný spravodajca z FZ v Prahe i NR SR v Bratislave. Robil živé prenosy z významných udalostí, ako boli inaugurácie prezidentov, návšteva pápeža Jána Pavla II, vznik SR a jej prijatie do OSN, vstup do EÚ, ale aj štátne pohreby. Popri tom autorsky pripravoval a moderoval občas aj Dobré ráno, Kontakty a najmä obľúbenú Nočnú pyramídu.V poslucháčskych anketách o najlepšieho rozhlasového moderátora získal trikrát Krištáľový mikrofón v kategórii spravodajstva a v roku 2004 aj v rámci celého Slovenského rozhlasu. Od roku 2004 mal aj vlastnú polhodinovú reláciu Vec verejná, za ktorú dostal Krištáľové krídlo v kategórii publicistika za rok 2013. Pre vážne zdravotné problémy v apríli 2016 po 48 rokoch práce z rozhlasu odišiel. Dnes však už možno povedať, že Michal Tvarožek je opäť naspäť.