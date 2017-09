Cenu za ochranu zvierat Animal Hero 20017 si prevzal vodič Peter

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko má svojho druhého zvieracieho hrdinu. Ocenenie Animal Hero 2017 dnes v Bratislave vyhlásila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, získal ho vodič Peter z Nových Zámkov. Zachránil život psíkovi, ktorý mal do krvi zodraté labky, pretože ho v Podhájskej ťahali za traktorom po ceste.povedala Zuzana Stanová z Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá cenu vyhlasuje. Podľa nej by si ju zaslúžili aj všetci tí, ktorí sa o zvieratá starajú v útulkoch, či sa neboja zasiahnuť, keď je to potrebné.uviedla ministerka Matečná. Jej rezort v súčasnosti pracuje na legislatíve, podľa ktorej by zvieratá neboli na Slovensku viac vnímané ako veci.Ocenenie Animal Hero Slovakia sa odovzdávalo po druhý raz v rámci už 20. adopčnej akcie Nájdite sa!, v rámci ktorej dnes druhý domov našlo 19 psíkov. Cena, ktorej autorom je dizajnér Adrian Sill, sa odovzdáva za nevšedne pozitívny príklad v oblasti ochrany zvierat a je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky.zhrnula Stanová. Podľa štatistík bolo od roku 2010 na Slovensku nepodmienečne odsúdených za týranie zvierat iba šesť ľudí, upozornili ochrancovia zvierat.