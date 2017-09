Cenu za ochranu zvierat Animal Hero 2017 si prevzal vodič Peter

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovensko má svojho druhého zvieracieho hrdinu. Ocenenie Animal Hero 2017 dnes v Bratislave vyhlásila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, získal ho vodič Peter z Nových Zámkov. Zachránil život psíkovi, ktorý mal do krvi zodraté labky, pretože ho v Podhájskej ťahali za traktorom po ceste."Dokázal pohotovo zareagovať a svojím vozidlom zahatal cestu človeku, ktorý takto škaredo jednal. Zabránil mu v tom, aby psíka ďalej ťahal. Páčilo sa nám najmä to, že dokázal pohotovo zareagovať v situácii, kedy by väčšina z nás možno zaváhala, v šoku by nevedela, čo má urobiť a či má vôbec niečo urobiť. Možno mnohí by nenašli v sebe tú odvahu," povedala Zuzana Stanová z Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá cenu vyhlasuje. Podľa nej by si ju zaslúžili aj všetci tí, ktorí sa o zvieratá starajú v útulkoch, či sa neboja zasiahnuť, keď je to potrebné."Je to veľmi významná vec, pretože naozaj niektorí ľudia sú ľahostajní nielen sami k sebe, ale aj k zvieratám, takže oceniť človeka, ktorému nie je ľahostajný osud akéhokoľvek zvieratka, ktoré mohlo byť týrané, je veľmi fajn," uviedla ministerka Matečná. Jej rezort v súčasnosti pracuje na legislatíve, podľa ktorej by zvieratá neboli na Slovensku viac vnímané ako veci.Ocenenie Animal Hero Slovakia sa odovzdávalo po druhý raz v rámci už 20. adopčnej akcie Nájdite sa!, v rámci ktorej dnes druhý domov našlo 19 psíkov. Cena, ktorej autorom je dizajnér Adrian Sill, sa odovzdáva za nevšedne pozitívny príklad v oblasti ochrany zvierat a je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky." Na Slovensku a nielen na Slovensku sme svedkami v súvislosti so správaním sa k zvieratám mnohých ohavných príbehov. Naša organizácia sa preto snaží pôsobiť pozitívne a hľadať, naopak, pozitívne príklady, ktoré by mohli byt inšpiráciou pre ďalších ľudí," zhrnula Stanová. Podľa štatistík bolo od roku 2010 na Slovensku nepodmienečne odsúdených za týranie zvierat iba šesť ľudí, upozornili ochrancovia zvierat.