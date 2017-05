Ceny čierneho zlata pokračujú v raste

Surová ropa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 16. mája (TASR) - Ceny ropy dnes pokračujú v raste. Obchodníci totiž očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pravdepodobne predĺži dohodu o znížení svojej ťažby do konca tohto roka. A k dohode sa zrejme pridá aj Rusko, jeden z najväčších producentov ropy. Formálne by mali zverejniť svoje rozhodnutie v piatok 19. mája.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa dnes o 7.28 SELČ predával po 49,02 USD (44,68 eura). To je o 17 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 15 centov na 51,97 USD za barel.