Ceny domov v eurozóne pokračujú v raste

Luxemburg 19. júla (TASR) - Ceny domov v eurozóne pokračovali v 1. štvrťroku v stabilnom raste a udržali sa tak na vyše 9-ročnom maxime. Ukázali to dnes zverejnené údaje štatistického úradu EÚ Eurostat.Ceny domov v eurozóne vzrástli v období od januára do konca marca medziročne o 4 %. To je rovnaké tempo rastu ako vo 4. kvartáli minulého roka. V prípade 4. štvrťroka boli údaje revidované mierne smerom nadol, keď pôvodne Eurostat stanovil rast cien na úrovni 4,1 %.Aj napriek tomuto miernejšiemu rastu, ktorý sa následne potvrdil aj za 1. kvartál, to znamená najvýraznejší rast cien od 3. štvrťroka 2007. V danom kvartáli sa ceny domov zvýšili o 4,1 %.Na medzikvartálnej báze sa rast cien domov v eurozóne zmiernil na 0,4 %. V poslednom štvrťroku minulého roka sa ceny zvýšili medzištvrťročne o 0,7 %.V širšej Európskej únii sa ceny domov zvýšili v 1. kvartáli medziročne o 4,5 %. Medzištvrťročne rast dosiahol 0,7 %.