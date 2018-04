Ceny Echo prestanú udeľovať po škandále okolo raperského albumu

Na archívnej snímke z 12. apríla 2018 nemeckí raperi Kollegah a Farid Bang preberajú cenu za album Jung, Brutal, Gutaussehend 3 na slávnostnom odovzdávaní hudbných cien Echo v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemeckú hudobnú cenu Echo už v budúcnosti nebudú udeľovať. Informoval o tom v stredu tamojší Spolkový zväz hudobného priemyslu, ktorý už v uplynulom týždni avizoval, že mieni prepracovať štatút ocenenia opierajúci sa doteraz výlučne o komerčný úspech titulov, respektíve interpretov.Ide o reakciu na škandál, ktorý vyvolalo nedávne udelenie ocenenia albumu "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" raperov Kollegah a Farid Bang, obsahujúce kontroverzne vnímané texty antisemitského charakteru.V zdôvodnení rozhodnutia sa konštatuje, že značka Echo utrpela týmto tak značne na prestíži, že je potrebný úplne nový začiatok, čo bude mať za následok aj obnovu hudobných ocenení Echo Klassik a Echo Jazz. Práve poslednemenované trofeje by mali odovzdať v Hamburgu v úzkom kruhu 31. mája bez priameho televízneho prenosu.Spolkový zväz hudobného priemyslu ďalej konštatoval, že Nemecko s tretím najväčším trhom hudobných nosičov naďalej potrebuje ocenenie umelcov presahujúce žánre a generácie, avšak v tieto ceny by v žiadnom prípade nemali byť vnímané ako platforma antisemitizmu, dehonestácie žien, homofóbie alebo banalizácie násilia.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Už počas galavečera udeľovania upozornil na prekročenie pomyselnej hranice tolerancie Campino - angažovaný frontman nemeckej rockovej skupiny Die Toten Hosen.Odvtedy sa do diskusie, ale aj činmi zapojilo množstvo umelcov.Vrátenie rovnakých trofejí udelených v nedávnej alebo dávnejšej minulosti avizovali okrem iných rocker, skladateľ a spevák Marius Müller-Westernhagen, jeho kolega Peter Maffay, grafik a hudobník Klaus Voormann, kvartet Notos, pianista Igor Levit, ale aj dirigenti Daniel Barenboim, či Mariss Jansons, Christian Thielemann a Enoch zu Guttenberg, respektíve ich telesá - Symfonický orchester Bavorského rozhlasu, Sächsische Staatskapelle Drážďany a Orchester Klangverwaltung.Zmienené drážďanské teleso minulý týždeň konštatovalo, že ocenenie, ktoré stavia nado všetko počet predaných titulov a umožní v deň spomienok na obete holokaustu (12. apríla) vystúpenie rovnajúce sa zosmiešneniu obetí národného socializmu, sa stáva symbolom cynizmu.Vydavateľ nosičov zvukových záznamov, spoločnosť BMG, ktorý už skôr avizoval zmrazenie spolupráce so spomínanou dvojicou raperov, informoval v stredu o jej ukončení bez uvedenia konkrétneho termínu.