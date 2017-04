Ceny Literárneho fondu získali aj R. Kvasňovský a M. Svítok z TASR

Na snímke fotoreportér TASR Michal Svítok (vľavo) si prebral cenu v kategórii novinárska fotografia za sériu fotografií Za Zlatom a šéf domácej redakcie TASR Richard Kvasňovský (vpravo) si prebral prémiu v kategórii publicistika - tlač, internetové médiá na odovzdávaní Výročných cien Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2016. Foto: FOTO TASR – Martin Baumann Foto: FOTO TASR – Martin Baumann

Bratislava 26. apríla (TASR) - Literárny fond (LF) dnes v Bratislave ocenil najkvalitnejšiu novinársku tvorbu v roku 2016. Do súťaže o jeho Výročnú cenu, ktorú vyhlasuje Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, sa prihlásilo 117 súťažiacich s 251 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.Výročnú cenu v kategórii publicistika získali Adam Valček, Martina Raábová, Tom Nicholson (denník Sme), Janka Bleyová, Marcel Hanáček (RTVS, Slovenský rozhlas) a Gabriela Pirošková (RTVS). V kategórii spravodajstvo dostal toto ocenenie Braňo Závodský (Rádio Expres) a Marek Vnenčák (TV Markíza). V kategórii novinárska fotografia získal cenu Michal Svítok z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) za sériu fotografií Za zlatom, zobrazujúcich nášho najlepšieho olympionika, zlatého medailistu v pretekoch na 50 km chôdze Mateja Tótha. "Olympiády sú všeobecne špeciálna kategória fotografovania, kde sa reportér teda kvalitne zapotí, či na letnej, alebo na zimnej. V Riu to bolo náročné, ako každé fotenie na veľkom podujatí. Človek si niečo vytrpí, ale toto je príjemná satisfakcia," uviedol pre TASR Michal Svítok.Mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v roku 2016 dostali Peter Turčík (RTVS, Rádio Devín) a Denisa Czibulka (TV Markíza).Prémiu za novinársku tvorbu v roku 2016 v kategórii publicistika získal Richard Kvasňovský, vedúci domácej redakcie TASR. "Potešilo ma, že rozhovory, ktoré v TASR zverejňujeme každú nedeľu, zabodovali v konkurencii všetkých relevantných printových médií," poznamenal Kvasňovský, ktorý si z ocenených rozhovorov podľa vlastných slov mimoriadne užil stretnutie so slávnym českým cestovateľom a etnografom Miloslavom Stinglom. "Napriek tomu, že je zároveň najvydávanejším českým spisovateľom, ostal veľmi skromný so skvelým zmyslom pre humor," doplnil autor, ktorý ocenenie LF dostal za rozhovory realizované v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky. Spovedal v nich aj poľského ekonóma Leona Podkaminera i jedného zo spoluautorov kupónovej privatizácie Dušana Třísku. "Ocenenie si vážim najmä preto, že sa ním vyzdvihli aj témy a problémy, ktoré sa nás bezprostredne netýkajú a mnohí si tak povedia, že nás teda ani nemusia zaujímať. No je dobre, ak to tak nie je," dodal Kvasňovský.V kategórii publicistika sa ďalej o prémie pre tlač a internetové médiá podelili Milan Čupka, Dagmar Teliščáková, Andrej Barát (všetci denník Pravda), Galina Lišháková (Nota Bene), Dan Himič a Henrieta Ďurovová (obaja Život). V rozhlasovej skupine uspeli zástupcovia RTVS - Jaroslav Rozsíval, Ivica Ruttkayová (obaja Rádio Devín), Katarína Martinková, Zuzana Šebestová (obe Rádio Slovensko) a Martina Bačová (Rádio Regina Východ). V skupine televízia získala prémiu Jarmila Kováčová (TV Markíza) a opäť bodovali redaktori RTVS - Silvia Košťová, Drahomíra Kyslanová a Katarína Začková.V kategórii spravodajstvo, v skupine tlač, internetové médiá uspel Jaroslav Vrábeľ (Denník Košický Korzár), v skupine rozhlas dostali prémiu zástupcovia RTVS Ľubomíra Goljerová, Daša Omastová, Martin Kalužák, Jaroslav Barborák (všetci Rádio Slovensko) a Rastislav Šimášek (Rádio Devín). Za skupinu televízia uspeli Ján Maloch (TV Markíza) a Richard Bolješik (TV JOJ).V kategórii novinárska fotografia získali prémiu Tomáš Benedikovič (Denník N), Jana Pisarčíková (My Noviny Spiša) a Dorota Holubová (MONO.sk).O udelení cien rozhodla porota v zložení Ferdinand Tisovič (predseda), Fedor Bartko, Štefan Dlugolinský, Vladimír Dobrovič, Klára Grosmannová, Gabriela Horečná, Marcela Košťálová, Ivan Podstupka, Kveta Škvarková a Marta Žilková.LF tiež po druhý raz odovzdal Cenu Romana Kaliského. Cenu, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v snahe oceniť osobnosti slovenskej žurnalistiky, získal 90-ročný Jozef Kšiňan, najstarší aktívny športový publicista na Slovensku.