Ceny nájomného za obchodné priestory rastú v celej Európe

Obchodné centrum, ilustračná snímka. Foto: TASR/Ivan Majerský Foto: TASR/Ivan Majerský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) – Londýnska ulica New Bond Street patrí medzi najdrahšie na svete. Ceny prenájmov za obchodné priestory tu v prvom štvrťroku 2017 rástli najrýchlejšie – medziročne až o 39,1 %. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.Najdrahšou obchodnou ulicou na svete z pohľadu cien prenájmov maloobchodných priestorov aj naďalej zostáva newyorská Piata Avenue. Cena nájomného tu v priemere dosahuje 30.239 eur za m2 ročne. New Bond Street v Londýne sa zaradila hneď na druhé miesto v rebríčku top 10 najdrahších obchodných ulíc sveta. Priemerná cena prenájmu za lukratívny priestor sa tu pohybuje na úrovni 16.361 eur za m2 a rok. Prvú päťku dopĺňajú Hongkong, Paríž a Tokio.Prieskum tiež ukázal, že Európa bola jediným regiónom na svete, kde bol v prvom kvartáli zaznamenaný rast cien nájomného v maloobchode, a to o 4,3 % medziročne. Mnohé európske metropoly podľa CBRE trpia zvyšujúcimi sa cenami nájomného v tomto segmente najmä pre nedostatok lukratívnych priestorov v hlavných obchodných štvrtiach.V Dubline vlani stúpli ceny prenájmu o 10,5 %, v Madride o 6,4 %. Petrohrad, ktorému patrí druhé miesto v top 10 najrýchlejšie rastúcich destinácií v maloobchode, zaznamenal nárast cien nájomného o 15,4 %. Na treťom mieste rebríčka, ktorý zaznamenáva mestá s najrýchlejším rozvojom maloobchodu, sa usadili Auckland a Sofia. Nájomné v maloobchode sa tu zvýšilo o 12,5 %, nasledoval Dublin (10,5 %) a Glasgow (9,4 %).Poradenská firma poukázala na to, že na Slovensku je otváranie prevádzok na obchodných uliciach pre prichádzajúce značky menej preferovanou voľbou. Počas vývoja slovenského maloobchodného trhu sa prevažné množstvo zákazníckych aktivít vo veľkých mestách presunulo do nákupných centier.vysvetlila.Ani Slovensko sa nevyhlo európskemu trendu zvyšovania nájmov. Z analýzy Shopping Center Index Slovensko za rok 2016, v ktorej CBRE porovnávala medziročný vývoj ukazovateľov regionálnych nákupných centier, vyplynulo, že priemerné nájomné sa zvýšilo o 2 %, v lukratívnych lokalitách dokonca o viac ako 5 % na úroveň 780 až 840 eur za m2 ročne.„Nárast nájomného je na Slovensku, rovnako ako v Európe, sprevádzaný nárastom obratov nájomcov. Maloobchodné obraty na Slovensku medziročne narástli v priemere o 5,6 %. Najviac v segmente gastro, a to o 9 %, čo odráža ďalší globálny trend – ochotu zákazníkov priplácať si za kvalitnejšie jedlo a gastronomické zážitky,“ priblížil šéf oddelenia prenájmu maloobchodných priestorov v CBRE Slovensko Peter Pohanka.Segmentom s druhým najvyšším nárastom tržieb je na Slovensku komfort so 7,3 %. Ten zahŕňa parfumérie, klenoty, kvetinárstva a iné koncepty rozšírených zákazníckych potrieb. Nárast podielu „luxusnejších“ tovarov v nákupnom košíku je úzko prepojený s celkovým rastom ekonomiky a spotrebných výdavkov obyvateľstva, pričom tento trend by mal podľa Pohanku pokračovať aj v priebehu najbližších rokov.