Ceny niektorých poistiek by mohli klesnúť v dôsledku novej dane

Bratislava 11. januára (TASR) – V niektorých odvetviach neživotného poistenia by mohli klesnúť ceny poistiek. Dôvodom by mala byť novela zákona o dani z poistenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorá nahradí 8-% odvod z neživotného poistenia. Znížené sadzby tejto dane sa budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia, čo znamená, že tieto poistenia by mohli byť lacnejšie.priblížilo ministerstvo s tým, že v niektorých odvetviach neživotného poistenia by mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje 8-% odvod z neživotného poistenia.Výrazné zníženie sadzby na polovicu by malo zaznamenať aj poistenie úrazu a choroby, a to na úroveň 4 %.spresnil rezort financií. Rovnaké zníženie sadzieb na úroveň 6 % by malo čakať aj poistenie exportného a poľnohospodárskeho úveru.Nulová sadzba dane sa vzťahuje na PZP motorových vozidiel. Tohto odvetvia, ktoré predstavuje takmer tretinu celého neživotného poistenia, sa teda nová daň nedotkne. Havarijné poistenie auta rovnako ako cestovné poistenie zostane bez zmeny. Nulová alebo znížené sadzby sa celkovo budú uplatňovať na 60 % objemu neživotného poistenia.