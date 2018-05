Ceny poľských výrobcov v apríli výrazne zrýchlili rast

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 21. mája (TASR) - Ceny poľských výrobcov vzrástli minulý mesiac výraznejšie, než sa čakalo. Ukázali to v pondelok údaje, ktoré zverejnil poľský štatistický úrad.Ceny priemyselných výrobcov vzrástli v apríli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,1 %. To znamená výrazné zrýchlenie po 0,5-% raste v mesiaci marec. Analytici so zrýchlením rastu cien počítali, očakávali však, že rast dosiahne 0,9 %.K aprílovému vývoju výrazne prispeli ceny v ťažobnom priemysle, kde sa zvýšili o 1,6 %. Rast zaznamenali aj ceny vo výrobnom sektore, o 1,2 %. Naopak, ceny výrobcov v oblasti produkcie elektriny či plynu klesli o 1,1 %.Medzimesačne sa ceny producentov zvýšili o 0,3 % po 0,6-% raste v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade tak výsledok potvrdil očakávania ekonómov.