Ceny predaných novostavieb v Bratislave medziročne vzrástli o 16 %

Bratislava 5. januára (TASR) – Koniec minulého roka bol pre realitný trh v Bratislave mimoriadne silný. Konštatovala to spoločnosť Bencont Investments s tým, že v poslednom štvrťroku pokračoval prudký nárast ponuky novostavieb aj zvýšenie dopytu. Počet predaných nových bytov dosiahol 1394. Rekord zaznamenali tiež ceny, ktoré prekonali 2500 eur za m2.Celková ponuka sa v tomto období dostala na 4889 bytov, čím prekonala dokonca aj silný tretí štvrťrok so 4400 voľnými bytmi.priblížili analytici spoločnosti.Z hľadiska okresov pribudlo najviac bytov v Bratislave III, ktorá vlani zažila veľký rozmach nových projektov a s 1661 voľnými bytmi zodpovedá za 34 % celkovej ponuky v hlavnom meste. Populárna bola naďalej aj Petržalka, kde ponuka bytov stúpla na 1094.Ceny ponúkaných bytov zaznamenali podľa analýzy ďalší rast a v priemere tesne presiahli 2500 eur za m2 s DPH. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 10,4 %. V porovnaní s cenovým dnom na úrovni necelých 2100 eur za m2, ktoré voľné byty dosiahli ku koncu roka 2014, novostavby v súčasnosti zdraželi o 21 %.zdôvodnili analytici.Priemerná veľkosť ponúkaných novostavieb ostala na úrovni tesne pod 64 m2. Oproti predchádzajúcemu roku sa v ponuke nachádzali byty asi o 5 m2 menšie. Trend klesajúcej rozlohy bytov s cieľom poskytovať ich za prijateľnejšiu absolútnu cenu aj v lepších lokalitách sa podľa analýzy zastavil, keď nová ponuka priniesla zhruba rovnako veľké byty ako v treťom kvartáli.Pri rovnakej rozlohe, no mierne vyššej jednotkovej cene sa absolútna cena ponúkaných novostavieb mierne zdvihla. Priemerná novostavba v Bratislave s veľkosťou 63,79 m2 tak stála okolo 160.000 eur s DPH. Medzi okresmi boli veľmi rozdielne ceny bytov. K najvýraznejšiemu rastu absolútnych cien došlo v treťom, kde sa zvýšili o 10,6 %. Dôvodom bol nárast jednotkovej ceny o 5,7 % a priemernej rozlohy o 4,1 %.Celkovo 1394 predaných novostavieb prekonalo aj pokrízový rekord 1245 bytov v druhom štvrťroku 2016. Nadpriemerne vysoký predaj bol spôsobený najmä prvými troma bratislavskými okresmi.uviedli analytici.Najväčší záujem bol o dvojizbové byty, ktoré s predajom 702 jednotiek tvorili vyše 50 % z celkového predaja novostavieb. Zvýšený predaj tiež zaznamenali trojizbové byty, ktorých spotrebitelia oproti predchádzajúcemu kvartálu kúpili o 60 % viac. Predaj sa prepadol pri jednoizbových bytoch (-30 %) – nové projekty ich do ponuky vo väčšej miere nezaradili.Cena predaných bytov vzrástla o 12,5 % na 2550 eur za m2 s DPH, medziročný rast predstavoval 16 %. Rozlohovo sa predávali o zhruba 3 m2 väčšie byty, čo spôsobilo zvýšenie ich priemernej absolútnej ceny na 166.000 eur. Celkovo sa vlani predalo v Bratislave 4543 nových bytov, čo je medziročne o 703 viac. Každý deň sa tak predalo 12,5 bytu.