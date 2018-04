Ceny ropy Brent smerujú k tretiemu týždennému vzostupu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok zmenili len minimálne, hoci vývoj naznačuje už tretí týždenný vzostup. Severomorská zmes Brent smeruje k týždennému zisku zhruba 1 %, kým WTI zrejme stratí 0,3 %.Cena Brentu do 19.11 SELČ vzrástla o šesť amerických centov na 74,80 USD (61,97 eura) za barel. Brent sa tento mesiac už prehupol cez 75 USD za barel (159 litrov), čo je úroveň, ktorú naposledy dosiahol koncom roka 2014. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) naproti tomu klesla o tri centy na 68,16 USD za barel.Dôvodom pre vzostup Brentu je možné obnovenie sankcií voči Iránu, ktoré USA zrušili na základe dohody so šiestimi ďalšími krajinami ohľadne iránskeho jadrového programu. Prezident Donald Trump má o sankciách rozhodnúť 12. mája. Pokiaľ sa sankcie obnovia, môže to ohroziť dodávky ropy na svetové trhy.Ďalšou príčinou sú obavy zo zhoršovania sa politickej a ekonomickej situácie vo Venezuele, ktoré za posledné dva roky viedlo k 40-% poklesu ťažby ropy.Rast cien ropy naproti tomu zabrzdila rastúca ťažba v USA, keďže bridlicoví ťažiari zvyšujú svoje aktivity. Produkcia dosiahla 10,59 milióna barelov denne a spôsobila rekordný export ropy. Americkí ťažiari tento týždeň pridali päť vrtov, čím sa počet aktívnych vrtov zvýšil na 825, čo je najviac od marca 2015.(1 EUR = 1,2070 USD)