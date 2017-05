Ceny ropy dnes výrazne vzrástli

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. mája (TASR) - Ceny ropy dnes výrazne stúpli a aj za celý týždeň si komodita pravdepodobne pripíše zisk. Investori totiž očakávajú, že producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj nečlenovia kartelu na budúci týždeň predĺžia svoju dohodu o obmedzení ťažby, aby tak podporili ďalší rast cien čierneho zlata.Predstavitelia Saudskej Arábie a Ruska, dvoch najväčších svetových producentov ropy, tento týždeň dokonca naznačili, že podporujú predĺženie dohody o deväť mesiacov, teda do konca marca 2018.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa dnes o 19. SELČ predával po 50,30 USD (44,99 eura). To je o 95 centov alebo 1,93 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 1,05 USD alebo 2 % na 53,56 USD za barel.