Ceny ropy klesli, americká WTI sa obchoduje nad 67 USD za barel

New York/Londýn 25. apríla (TASR) - Ceny čierneho zlata klesli z dôvodu nárastu ropných rezerv v USA. Americká WTI sa obchoduje na úrovniach nad 67 (54,99 eura) za barel (159 litrov) a severomorská ropa Brent okolo 73,30 USD za barel.Správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v uplynulom týždni (do 20. apríla) stúpli o 2,2 milióna barelov. Zvýšili sa aj benzínové rezervy.Barel americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 16.41 SELČ predával po 67.28 USD. To bolo o 42 centov alebo 0,62 % menej než v utorok (24.4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júnový kontrakt na ropu Brent zlacnel o 56 centov alebo 0,76 % na 73,30 USD za barel.Cena Brentu sa v utorok (24.4.) dostala až na 75,47 USD za barel, čo bolo najviac od novembra 2014.