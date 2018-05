Ceny ropy klesli, americká WTI sa obchoduje okolo 71,60 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli. Americká ropa WTI sa obchoduje okolo 71,60 USD (61,15 eura) za barel (159 litrov). Dôvodom bol prekvapivý nárast ropných a benzínových rezerv v USA, ktoré stúpli aj napriek vysokému dopytu. Ďalším faktorom sú podľa expertov aj úvahy o tom, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohla zvýšiť produkciu, aby pokryla prípadné výpadky dodávok z Iránu a Venezuely.Zásoby ropy v USA minulý týždeň vyskočili o 5,8 milióna barelov a benzínové rezervy stúpli o 1,9 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky.Barel americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v stredu o 19.55 SELČ predával po 71,61 USD za barel. To bolo o 59 centov alebo 0,82 % menej než v utorok (22. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 25 centov alebo 0,31 % na 79,32 USD za barel.(1 EUR = 1,1708 USD)