Ceny ropy klesli, americká WTI sa obchoduje pod 65 USD za barel

New York 6. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom americká WTI sa večer obchodovala pod úrovňou 65 USD (55,25 eura) za barel. Dôvodom zlacnenia čierneho zlata boli signály, že Saudská Arábia a ďalší veľkí producenti môžu zvýšiť ťažbu. Ďalším faktorom bol prekvapivý nárast ropných rezerv v USA.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa o 19.55 SELČ predával po 64,87 USD. To bolo o 65 centov alebo 0,99 % menej než v utorok (5. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 12 centov alebo 0,16 % na 75,26 USD za barel.Zásoby ropy v USA sa v uplynulom týždni (do 1. júna) zvýšili o 2,1 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali s poklesom o 1,8 milióna barelov. Správa ministerstva tiež ukázala, že ťažba ropy v USA dosiahla v uplynulom týždni rekordných 10,8 milióna barelov denne.(1 EUR = 1,1765 USD)