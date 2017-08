Ceny ropy klesli, cena americkej WTI skĺzla k hranici 48 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 11. augusta (TASR) - Ceny ropy opäť klesli napriek výraznejšiemu poklesu zásob ropy v USA, než sa čakalo. Na trhoch totiž stále pretrvávajú obavy, či dohoda o obmedzovaní ťažby zo strany ropného kartelu OPEC bude mať na svetové zásoby, a tým na ceny ropy, výraznejší vplyv. Investori okrem toho pozorne sledujú napätie medzi USA a KĽDR.Vo štvrtok (10.8.) zaznamenali ceny ropy 1,5-mesačné maximum, neskôr však klesli a obchodovanie uzatvorili na úrovni o 1,5 % nižšej než v predchádzajúci deň.Americké ministerstvo energetiky v stredu (9.8.) uviedlo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 6,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Americký ropný inštitút (API) ešte v utorok (8.8.) vo svojom odhade síce uvádzal pokles zásob až o 7,8 milióna barelov, analytici však počítali s poklesom ropných zásob len o 2,7 milióna barelov. Pokles bol tak vyšší, než sa čakalo, podľa analytikov však v poslednom období ani tieto informácie výraznejšie ceny ropy neovplyvňujú. Viaceré krajiny totiž zvyšujú produkciu, napríklad Líbya oznámila, že za júl dosiahla najväčší objem ťažby za tento rok.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 7.38 h SELČ o 44 centov na 51,46 USD (43,86 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 48,19 USD za barel. Oproti štvrtkovej uzávierke to znamená pokles o 40 centov.